Польша мобилизовала "все необходимые силы" из-за удара РФ по Украине

Польша в очередной раз "мобилизовала необходимые силы" на фоне масштабного удара России по украинским регионам.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет "Европейская правда".

Как заявили польские военные, в связи с действиями РФ – польские самолеты и самолеты союзников начали действовать в воздушном пространстве страны.

"Оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Истребители и самолеты раннего предупреждения находятся в боевой готовности, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной готовности", – заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Там отметили, что эти меры носят "превентивный характер" и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства.

Последний раз Польша поднимала свою авиацию из-за российских ударов в ночь на 22 февраля.

Ночью 26 февраля в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников и баллистики. В Киеве, Харькове и Запорожье раздавались взрывы.

В двух районах Киева из-за ночной комбинированной атаки врага возникли пожары, также поврежден жилой дом.