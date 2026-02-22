Польща підіймала авіацію через масований обстріл Росією України

У зв’язку з активністю стратегічної авіації РФ та ударами по території України, вранці 22 лютого у Польщі підіймали авіацію.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише "Європейська правда".

Відповідно до чинних процедур, за повідомленням, було залучено необхідні сили та засоби.

У небо підняли пари винищувачів та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки було переведено у стан найвищої готовності.

За словами військових, ці заходи мали превентивний характер і були зосереджені на захисті повітряного простору Польщі.

Наразі активність військової авіації в польському небі припинена. Наземні системи оборони повернулися до стандартного режиму функціонування.

За офіційними даними Оперативного командування, порушень повітряного простору Республіки Польща зафіксовано не було.

Вранці 22 лютого по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, а також через загрозу балістики з півдня і півночі та російських дронів.

У результаті у Києві постраждали жінка і дитина з передмістя столиці.