Британія оголосить про співпрацю з країнами Центральної Азії у сфері мінералів та ШІ

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер планує оголосити про укладення угоди з Казахстаном щодо критично важливих мінералів.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Головна дипломатка Великої Британії прийме міністрів закордонних справ п'яти країн – Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – у Лондоні.

Купер оприлюднить угоду з казахським міністром закордонних справ Єрмеком Кошербаєвим про критично важливі мінерали, а також угоди з іншими країнами про уловлювання вуглецю (процес, що спрямований на зменшення кількості викидів вуглекислого газу) та вищу освіту.

"Центральна Азія – важливий регіон з величезним потенціалом для стимулювання економічного зростання. Ці угоди вигідні для британських підприємств, зміцнюють економічну безпеку і є чітким проявом підтримки Великобританією незалежності центральноазіатських держав", – заявила британська міністерка.

Як зазначається, новий план дій дозволить диверсифікувати ланцюги поставок Великої Британії шляхом підтримки британських інвестицій у критично важливі мінерали в Казахстані.

Також очікується, що Купер оголосить про нову угоду про співпрацю у сфері освіти між Великою Британією та Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном, а також про відкриття другого кампусу Ковентріського університету і нового центру штучного інтелекту на кампусі університету в Астані.

Казахстан є світовим лідером у виробництві критично важливих мінералів, постачаючи понад 40% світового урану та лідируючи у виробництві титану. Він входить до десятки найбільших експортерів міді та цинку.

