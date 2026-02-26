Великобритания объявит о сотрудничестве со странами Центральной Азии в сфере минералов и ИИ

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер планирует объявить о заключении соглашения с Казахстаном по критически важным минералам.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Главная дипломат Великобритании примет министров иностранных дел пяти стран – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – в Лондоне.

Купер обнародует соглашение с казахским министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым о критически важных минералах, а также соглашения с другими странами об улавливании углерода (процесс, направленный на уменьшение количества выбросов углекислого газа) и высшем образовании.

"Центральная Азия – важный регион с огромным потенциалом для стимулирования экономического роста. Эти соглашения выгодны для британских предприятий, укрепляют экономическую безопасность и являются четким проявлением поддержки Великобританией независимости центральноазиатских государств", – заявила британская министр.

Как отмечается, новый план действий позволит диверсифицировать цепочки поставок Великобритании путем поддержки британских инвестиций в критически важные минералы в Казахстане.

Также ожидается, что Купер объявит о новом соглашении о сотрудничестве в сфере образования между Великобританией и Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также об открытии второго кампуса Ковентриского университета и нового центра искусственного интеллекта на кампусе университета в Астане.

Казахстан является мировым лидером в производстве критически важных минералов, поставляя более 40% мирового урана и лидируя в производстве титана. Он входит в десятку крупнейших экспортеров меди и цинка.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Британия предлагает альтернативу: удастся ли сместить влияние РФ и Китая в Центральной Азии