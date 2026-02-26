Сікорський: рівень професійної активності серед іммігрантів з України вищий, ніж серед поляків

Глава польського МЗС Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі в четвер похвалив українських іммігрантів за високу економічну активність у Польщі.

Заяву Сікорського, як повідомляє "Європейська правда", наводить видання Onet.

Сікорський виступив із промовою щодо зовнішньої політики Польщі на 2026 рік. У ній він згадав і про залученість українців в польський ринок праці.

"Рівень професійної активності дорослих іммігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків. З 2022 року українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Вони наймають людей, сплачують податки. Ці підприємства збільшують наш торговельний обмін з Україною", – сказав Сікорський.

Він додав, що у мирний час роль українських іммігрантів зросте.

"Протягом чотирьох років ми показуємо, що означає гасло "польська солідарність", – додав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, 19 лютого президент Польщі Кароль Навроцький підписав документ, який передбачає перенесення всіх інструментів підтримки українських біженців до загального Закону про надання захисту іноземцям.

В грудні польський президент висловив свою радість, що "українці, які прибули до Польщі, знайшли тут свій дім".