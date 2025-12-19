Президент Польщі розповів про ставлення до українських біженців

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував своє ставлення до українських біженців і їхнього внеску до польської економіки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

У Навроцького спитали, як він оцінює той факт, що українські мігранти сплатили у польський бюджет податків на суму понад 15 млрд злотих, а загалом внесок в економку країни склав 2,7 відсотка від ВВП.

На це він відповів, що "дуже радий, що українці, які прибули до Польщі, знайшли тут свій дім".

"Ми як держава дбаємо про всі меншини. Одні розвиваються більш динамічно, інші – менш, додаючи до польського ВВП конкретні суми".

Щодо наведених журналісткою даних польський президент зазначив, що вони показують, наскільки добре українці почуваються в Польщі.

"У нас така система захисту меншин, яка дозволяє їм розвиватися. Це є доказом відкритості Польщі, яка з 2022 року прийняла понад мільйон українців", – додав він.

У листопаді Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу громадянам України востаннє, надалі до них ставитимуться, як до інших нацменшин.

На попередній закон про допомогу українцям президент Польщі наклав вето, посилаючись на нібито несправедливо великий обсяг соціальної допомоги, яку платять українським біженцям.

Новий закон, екстрено підготовлений урядом Польщі, парламент остаточно схвалив 17 вересня.

Серед іншого, закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2026 року.

Він посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги, зокрема програми 800+. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

