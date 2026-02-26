Сикорский: уровень трудовой активности иммигрантов из Украины выше, чем среди поляков

Глава польского МИД Радослав Сикорский во время выступления в Сейме в четверг похвалил украинских иммигрантов за высокую экономическую активность в Польше.

Заявление Сикорского, как сообщает "Европейская правда", приводит издание Onet.

Сикорский выступил с речью о внешней политике Польши на 2026 год. В ней он упомянул и об участии украинцев в польском рынке труда.

"Уровень профессиональной активности взрослых иммигрантов из Украины даже выше, чем среди поляков. С 2022 года украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний. Они нанимают людей, платят налоги. Эти предприятия увеличивают наш торговый обмен с Украиной", – сказал Сикорский.

Он добавил, что в мирное время роль украинских иммигрантов возрастет.

"В течение четырех лет мы показываем, что означает лозунг "польская солидарность", – добавил глава МИД Польши.

Напомним, 19 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который предусматривает перенос всех инструментов поддержки украинских беженцев в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам.

В декабре польский президент выразил свою радость, что "украинцы, прибывшие в Польшу, нашли здесь свой дом".