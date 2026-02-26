ЗМІ: у Швеції отримали погрози атаки проти енергосистеми Північної Європи

У Швеції нібито отримали погрозу про підготовку атаки проти енергетичної інфраструктури, що може торкнутися усіх держав Північної Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела заявляє шведське TV4.

Журналісти дізналися, що у Швеції нібито отримали інформацію про серйозну загрозу для енергетичної інфраструктури усіх нордичних країн, яка може реалізуватись найближчим часом, і в цьому контексті розслідують ймовірний зв’язок з іноземною державою.

У зв’язку з ситуацією нібито запустили міжнародну операцію за участі Швеції, а поліція усіх країн, яких це стосується, посилює охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Анонімний співрозмовник зазначив, що поліцейські отримали згори вказівку максимально посилити пильність і доповідати про будь-що підозріле.

Зміст погроз залишається невідомим. Ті, хто їх надіслали, нібито назвали якісь терміни.

FRA – цивільне розвідувальне відомство у підпорядкуванні Міноборони, яке опікується також кібербезпекою – лише частково підтвердило інформацію, зазначивши, що підприємства енергетичної сфери "закликали до посиленої пильності". Проте коментар не подає ситуацію настільки загрозливо, як інформація від джерела.

"Це правда, що ми закликали енергетичний сектор Швеції до підвищеної пильності. Ми це зробили наприкінці минулого тижня через Національний центр кібербезпеки на тлі того, що в кінці грудня зазнав атак енергетичний сектор Польщі. У цьому контексті ми вважаємо, що Швеція також має підстави для підвищеної пильності", – зазначив речник FRA Ула Біл’єр.

Він деталізував, що поради для сектора включали висновки на основі того, що прочитали про атаку у Польщі. Зокрема, представників енергетичного сектора закликали підготуватись до потенційних кібератак і продумати, як вони будуть "піднімати" ІТ-системи у разі неприємностей.

При цьому у відомстві зазначили, що посилена пильність не пов’язана з якоюсь конкретною загрозою.

У поліції та Шведському енергетичному агентстві обмежено прокоментували, що мають певну інформацію про потенційні загрози та активно моніторять ситуацію, але порадили звертатися за коментарями до FRA.

У Службі безпеки Säpo сказали, що не можуть вдаватися у деталі.

Інформація викликала увагу також у Фінляндії. У фінській Поліції безпеки прокоментували, що їм не відомо про якусь конкретну загрозу, пише Yle.

Нагадаємо, у Польщі наприкінці грудня сталися кібератаки на близько 30 об'єктів відновлюваної енергетики. Віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський казав, що через них країна була "дуже близька" до аварійного відключення електроенергії.

Польська Група реагування на надзвичайні ситуації у кіберпросторі (CERT Polska) вважає, що за ними ймовірно стоїть російська внутрішня розвідка.