СМИ: в Швеции получили угрозы атаки против энергосистемы Северной Европы

В Швеции якобы получили угрозу о подготовке атаки против энергетической инфраструктуры, которая может затронуть все государства Северной Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники заявляет шведское TV4.

Журналисты узнали, что в Швеции якобы получили информацию о серьезной угрозе для энергетической инфраструктуры всех скандинавских стран, которая может реализоваться в ближайшее время, и в этом контексте расследуют вероятную связь с иностранным государством.

В связи с ситуацией якобы запустили международную операцию с участием Швеции, а полиция всех стран, которых это касается, усиливает охрану объектов критической инфраструктуры.

Анонимный собеседник отметил, что полицейские получили сверху указание максимально усилить бдительность и докладывать о чем-либо подозрительном.

Содержание угроз остается неизвестным. Те, кто их прислал, якобы назвали какие-то сроки.

FRA – гражданское разведывательное ведомство в подчинении Минобороны, которое занимается в частности кибербезопасностью – лишь частично подтвердило информацию, отметив, что предприятия энергетической сферы "призвали к повышенной бдительности". Однако комментарий не представляет ситуацию столь угрожающей, как информация от источника.

"Это правда, что мы призвали энергетический сектор Швеции к повышенной бдительности. Мы сделали это в конце прошлой недели через Национальный центр кибербезопасности на фоне того, что в конце декабря подвергся атакам энергетический сектор Польши. В этом контексте мы считаем, что Швеция также имеет основания для повышенной бдительности", – отметил представитель FRA Ула Бильер.

Он уточнил, что советы для сектора включали выводы на основе того, что прочитали об атаке в Польше. В частности, представителей энергетического сектора призвали подготовиться к потенциальным кибератакам и продумать, как они будут "поднимать" системы в случае неприятностей.

При этом в ведомстве отметили, что повышенная бдительность не связана с какой-то конкретной угрозой.

В полиции и Шведском энергетическом агентстве ограниченно прокомментировали, что имеют определенную информацию о потенциальных угрозах и активно мониторят ситуацию, но посоветовали обращаться за комментариями к FRA.

В Службе безопасности Säpo сказали, что не могут вдаваться в детали.

Информация привлекла внимание также в Финляндии. В финской Полиции безопасности прокомментировали, что им не известно о какой-либо конкретной угрозе, пишет Yle.

Напомним, в Польше в конце декабря произошли кибератаки на около 30 объектов возобновляемой энергетики. Вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сказал, что из-за них страна была "очень близка" к аварийному отключению электроэнергии.

Польская Группа реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпространстве (CERT Polska) считает, что за ними, вероятно, стоит российская внутренняя разведка.