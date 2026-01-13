Польща була на межі відключення електрики в грудні через кібератаку РФ – віцепрем'єр

Віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що в грудня країна була "дуже близька" до відключення електроенергії через російську атаку.

Про це він розповів RMF24, передає "Європейська правда".

Гавковський заявив, що наприкінці 2025 року відбулося чимало атак на польський енергетичний сектор. Ситуацію було важко контролювати, також через несприятливі погодні умови.

"Польща зіткнулася з найсерйознішою атакою на свою енергетичну інфраструктуру, метою якої було відключення електроенергії для громадян наприкінці грудня. Ми мали справу з саботажем з боку Росії. Цифрові танки вже тут. Ми були близькі до відключення електроенергії", – акцентував польський міністр.

Раніше міністр енергетики Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулася невдала кібератака на низку об'єктів, що виробляють електроенергію.

Гавковський запевнив, що польські інституції "добре підготовлені".

"Немає причин для паніки", – додав він.

У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільше кібератак в ЄС.

Нещодавно у Польщі на залізниці були скоєні диверсії. Польща вирішила відправити війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури після цих інцидентів.

Наприкінці листопада суд задовольнив клопотання прокурора і заочно взяв під варту двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізничній інфраструктурі, наступного дня прокурор видав ордери на арешт двох чоловіків.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що його країна вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних, які, наскільки відомо, виїхали у Білорусь.