Швеція перехопила російський дрон, який наближався до атомного авіаносця

Збройні сили Швеції приглушили російський безпілотник, який наблизився до французького атомного авіаносця "Шарль де Голль", пришвартованому в порту Мальме.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив шведський мовник SVT.

Атомний авіаносець "Шарль де Голль", який перебуває на озброєнні Франції, вже кілька днів пришвартований у шведському місті Мальме в рамках військових навчань НАТО Orion-26.

За інформацією SVT, у четвер, 26 лютого, російський безпілотник злетів із корабля РФ, який перебував неподалік, та наблизився до авіаносця.

Шведські військові виявили дрон та розпочали операцію з його глушіння. Після цього БпЛА зник з місця події.

Досі незрозуміло, чи повернувся він на російський корабель, чи впав у море.

Нагадаємо, цього місяця російський безпілотник виявили в Молдові, в межах села Софія.

Неодноразово російські дрони знаходили і в Туреччині.

ЗМІ раніше писали, що на тлі інцидентів з російськими дронами, які порушують повітряний простір країн НАТО, в Європі задумались над тим, яку активну відповідь можна дати на гібридні дії РФ.