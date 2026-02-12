У Туреччині вкотре виявили російський безпілотник

Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що безпілотний літальний апарат, знайдений на березі в районі Уньє в провінції Орду, ймовірно, належить Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Hurriyet.

Невідомий безпілотник виявили на узбережжі в Уньє 10 лютого. На місце було направлено групу спеціальних сил, яка передала дрон до поліції для подальшої експертизи.

Безпілотний літальний апарат не містив вибухових речовин і, як вважається, належить Росії.

Зазначимо, що це не перший випадок падіння російських БпЛА в Туреччині.

У грудні повідомляли, що в турецькій провінції Коджаелі поблизу міста Ізміт виявили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Раніше стало відомо, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря.

Тоді Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон, однак попередила Росію та Україну про необхідність дотримання більшої обережності щодо безпеки в Чорному морі.