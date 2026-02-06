У Молдові виявили невідомий дрон: місце події оточене
Новини — П'ятниця, 6 лютого 2026, 19:08 —
У Дрокіївському районі Молдови місцеві правоохоронці отримали повідомлення про виявлення безпілотного літального апарату за межами села Софія.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу поліції Молдови.
Наразі місце події оточили, а експерти технічно-вибухової служби поліції мають детально оглянути об'єкт.
В поліції нагадали громадянам уникати наближення до таких об'єктів.
Нагадаємо, 17 січня у Теленештському районі Молдови на березі озера виявили безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.
Ще один російський безпілотник виявили 22 січня у селі Крокмаз Штефан-Водського району. Тоді в поліції заявили, що виявлений дрон містив вибухівку.
