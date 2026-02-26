Швеция перехватила российский дрон, приближавшийся к атомному авианосцу

Вооруженные силы Швеции приглушили российский беспилотник, который приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль", пришвартованному в порту Мальме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил шведский вещатель SVT.

Атомный авианосец "Шарль де Голль", который находится на вооружении Франции, уже несколько дней пришвартован в шведском городе Мальме в рамках военных учений НАТО Orion-26.

По информации SVT, в четверг, 26 февраля, российский беспилотник взлетел с находившегося неподалеку корабля РФ и приблизился к авианосцу.

Шведские военные обнаружили дрон и начали операцию по его глушению. После этого БпЛА исчез с места происшествия.

До сих пор неясно, вернулся он на российский корабль или упал в море.

Напомним, в этом месяце российский беспилотник обнаружили в Молдове, в пределах села София.

Неоднократно российские дроны находили и в Турции.

СМИ ранее писали, что на фоне инцидентов с российскими дронами, нарушающими воздушное пространство стран НАТО, в Европе задумались над тем, какой активный ответ можно дать на гибридные действия РФ.