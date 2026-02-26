ЄС продовжив санкції проти Білорусі ще на один рік

Рада Європейського Союзу у четвер, 26 лютого, ухвалила рішення продовжити чинні санкції проти Білорусі ще на один рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Литви.

Таким чином санкції проти Білорусі, запроваджені через внутрішні репресії, підтримку Росії у війні проти України та гібридні атаки проти країн ЄС, залишаються чинними до 28 лютого 2027 року з можливістю продовження.

Наразі під санкціями перебувають 312 громадян Білорусі та 57 організацій. Їхні активи в Європейському Союзі заморожені, громадянам та компаніям ЄС заборонено здійснювати з ними фінансові операції, а особам, що перебувають під санкціями, заборонено в'їзд на територію блоку.

Обмеження проти Мінська спрямовані на фінансовий, торговельний, енергетичний, транспортний та інші сектори економіки, а також зосереджені на зменшення доходів режиму та запобігання обходу санкцій.

Нагадаємо, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю незалежному білоруському медіа "Зеркало" розповів, що Україна розробляє правову базу для продовження цієї санкційної політики.

