Зеленський про санкції проти Лукашенка: це лише перший крок

Президент Володимир Зеленський розповів, що після санкцій проти самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка Україна розробляє правову базу для продовження цієї санкційної політики.

Про це він заявив в інтерв’ю незалежному білоруському медіа "Зеркало", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, санкції проти Лукашенка – "це лише перший крок".

"Ми будемо розвивати цю лінію і зараз працюємо над правовою базою для продовження нашої санкційної політики. Це стосуватиметься не тільки Лукашенка, але і його найближчого оточення, його синів і так далі", – сказав він.

Зеленський також розповів, що порушував питання допомоги Лукашенка Росії у розмовах з представниками США.

"Ми бачили, що американці прагнуть знайти спосіб спілкування з ним і досягти результату дипломатичними засобами. Тепер ми будемо брати участь у цьому процесі і дамо зрозуміти американцям, що так бути не може. Що він підтримує російський режим – не просто підтримує геополітику Росії, а підтримує війну і допомагає вбивати мирних жителів", – додав він.

Нагадаємо, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

