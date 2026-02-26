ЗМІ: США продовжили термін продажу активів російського "Лукойлу" через переговори з РФ

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжило крайній термін укладання угод щодо продажу міжнародних активів російської підсанкційної компанії "Лукойл" з 28 лютого до 1 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Reuters, яка ознайомилася з відповідним документом.

Згідно з інформацією від джерел агенції, таке рішення пов’язано з переговорами щодо припинення російсько-української війни, у яких США хочуть використати активи "Лукойлу" як "розмінну монету".

За даними Reuters, протягом останніх раундів переговорів сторони порушували питання санкцій США проти найбільших російських виробників нафти "Роснефть" та "Лукойл".

З моменту запровадження Вашингтоном санкцій проти цих двох компаній у жовтні OFAC вже тричі продовжувало термін для потенційних покупців.

Управління з контролю за іноземними активами займалося продажем активів "Лукойлу", але нещодавно до процесу також долучились високопосадовці Білого дому, Міністерства фінансів та Державного департаменту.

Ці відомства не відповіли на запити про коментарі щодо того, чи пов'язане продовження термінів продажу з мирними переговорами.

Як відомо, наприкінці жовтня 2025 року США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Швейцарський торговий дім Gunvor відкликав свою пропозицію про купівлю міжнародних активів "Лукойлу" після того, як США заявили, що не схвалять цю угоду. Російська компанія має три НПЗ у Європі, акції у нафтовидобутку в Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті, ОАЕ та Нігерії, а також сотні заправних станцій по всьому світу, включно зі США.

Читайте також: Розгром "Лукойлу": як санкції знищили одну з ключових опор Кремля у Європі.