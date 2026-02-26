СМИ: США продлили срок продажи активов российского "Лукойла" из-за переговоров с РФ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлит крайний срок заключения сделок по продаже международных активов российской подсанкционной компании "Лукойл" с 28 февраля до 1 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующим документом.

Согласно информации от источников агентства, такое решение связано с переговорами о прекращении российско-украинской войны, в которых США хотят использовать активы "Лукойла" как "разменную монету".

По данным Reuters, в течение последних раундов переговоров стороны поднимали вопрос санкций США против крупнейших российских производителей нефти "Роснефть" и "Лукойл".

С момента введения Вашингтоном санкций против этих двух компаний в октябре OFAC уже трижды продлевало срок для потенциальных покупателей.

Управление по контролю за иностранными активами занималось продажей активов "Лукойла", но недавно к процессу также присоединились высокопоставленные чиновники Белого дома, Министерства финансов и Государственного департамента.

Эти ведомства не ответили на запросы о комментариях относительно того, связано ли продление сроков продажи с мирными переговорами.

Как известно, в конце октября 2025 года США впервые при второй каденции Дональда Трампа применили новые санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Швейцарский торговый дом Gunvor отозвал свое предложение о покупке международных активов "Лукойла" после того, как США заявили, что не одобрят эту сделку. Российская компания имеет три НПЗ в Европе, акции в нефтедобыче в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте, ОАЭ и Нигерии, а также сотни заправочных станций по всему миру, включая США.

