Вірменія відкликала російських військових з останнього КПП на кордоні з Туреччиною

Останні російські військові за рішенням Єревана з 2026 року припинили патрулювання останнього КПП на кордоні з Туреччиною, яке здійснювали за угодою з РФ від 1992 року.

Про це повідомляє News.am, пише "Європейська правда".

В уряді Вірменії офіційно підтвердили виведення російських військових з контрольно-пропускного пункту "Ахурик" на кордоні з Туреччиною. Повідомлення розміщене у доповіді про виконання програми уряду на 2025 рік. З документа випливає, що росіян вивели звідти з початку 2026 року.

"З 1 березня 2025 року КПП "Маргара" на вірменсько-турецькому кордоні укомплектований виключно військами Служби національної безпеки Вірменії. З початку 2026 року КПП "Ахурик" на вірменсько-турецькому кордоні також укомплектований виключно військовими Служби національної безпеки Вірменії. Наразі на державному кордоні Вірменії з Туреччиною немає жодного діючого КПП, які перебувають не під повним контролем Служби національної безпеки Вірменії", – йдеться у доповіді.

Влітку 2024 року прикордонники РФ перестали охороняти аеропорт "Звартноц".

Вірменія і Туреччина, між якими немає дипломатичних відносин та закритий наземний кордон понад 30 років, почали перемовини про нормалізацію відносин після так званої 44-денної війни, або ж Другої Нагірно-Карабаської війни у 2020 році.

У 2024 році Вірменія завершила капітальний ремонт на КПП "Маргара" – він повинен стати першим КПП між країнами, який запрацює після домовленостей про відкриття кордону.