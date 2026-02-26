Армения отозвала российских военных с последнего КПП на закрытой границе с Турцией

Последние российские военные по решению Еревана с 2026 года прекратили патрулирование последнего КПП на границе с Турцией, которое осуществляли по соглашению с РФ от 1992 года.

Об этом сообщает News.am, пишет "Европейская правда".

В правительстве Армении официально подтвердили вывод российских военных с контрольно-пропускного пункта "Ахурик" на границе с Турцией. Сообщение размещено в докладе о выполнении программы правительства на 2025 год. Из документа следует, что россиян вывели оттуда с начала 2026 года.

"С 1 марта 2025 года КПП "Маргара" на армяно-турецкой границе укомплектован исключительно войсками Службы национальной безопасности Армении. С начала 2026 года КПП "Ахурик" на армяно-турецкой границе также укомплектован исключительно военными Службы национальной безопасности Армении. Сейчас на государственной границе Армении с Турцией нет ни одного действующего КПП, которые находятся не под полным контролем Службы национальной безопасности Армении", – говорится в докладе.

Летом 2024 года пограничники РФ перестали охранять аэропорт "Звартноц".

Армения и Турция, между которыми нет дипломатических отношений и более 30 лет закрыта наземная граница, начали переговоры о нормализации отношений после так называемой 44-дневной войны, или Второй Нагорно-Карабахской войны в 2020 году.

В 2024 году Армения завершила капитальный ремонт на КПП "Маргара" – он должен стать первым КПП между странами, который заработает после договоренностей об открытии границы.