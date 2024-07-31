Прикордонники РФ через 32 роки перестали охороняти аеропорт Вірменії

Російські прикордонники в середу, 31 липня, офіційно завершили службу у вірменському аеропорту "Звартноц", яка тривала з 1992 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

У "Звартноці" влаштували офіційну церемонію прощання, під час якої представники Росії та Вірменії підписали протокол про передачу охорони державного кордону в аеропорту "Звартноц" вірменській стороні.

Командувач прикордонними військами Вірменії Едгар Унанян заявив, що "досвід і знання, передані російськими прикордонниками за понад 32 роки спільної служби, будуть і надалі використовуватися у служінні батьківщині".

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Юридичний статус прикордонників РФ у "Зварноц", які перебували там понад три десятиліття, не був до кінця визначеним. Москва посилалась на угоду з Єреваном від 1992 року, але там про розташування росіян саме в цьому аеропорту не згадується.

У березні Вірменія офіційно повідомила Москву про намір відмовитись від послуг російських прикордонників для охорони у своєму головному міжнародному аеропорті "Зварноц".

Цю домовленість закріпили на зустрічі вірменського прем’єр-міністра Нікола Пашиняна та Владіміра Путіна у травні. Тоді ж стало відомо про виведення російських військових із низки областей Вірменії, але водночас ті залишаться на кордоні Вірменії з Туреччиною та Іраном.

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