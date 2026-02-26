У МЗС заперечили заяви Сійярто про те, що Україна просить "гроші і зброю" за ремонт "Дружби"

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що угорському дипломату в Києві пообіцяли відновити роботу нафтопроводу "Дружба" в обмін на "гроші та зброю".

Про це, як пише "Європейська правда", журналістам повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий.

Міністр закордонних справ Угорщини опублікував у Facebook відео, де він стверджує, що українське дипвідомство викликало угорського представника на розмову. Під час зустрічі українські посадовці нібито дали зрозуміти, що в обмін на відновлення постачання нафти в Угорщину нафтопроводом "Дружба" вони хочуть зброю і гроші. Ймовірно, він Сійярто мав на увазі кредит для України на 90 млрд євро від ЄС, ухвалення якого блокує Будапешт.

"Вони визнали, що немає жодної фізичної чи технічної причини для того, щоб не відновлювати транспортування, є лише політичні причини. Вони також дали зрозуміти, що хочуть зброю та гроші в обмін на відновлення транспортування нафти до Угорщини", – заявив Сійярто.

Речник МЗС України заявив, що міністр Сійярто поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини.

Через це угорського дипломата ще раз викликали на бесіду. На другій зустрічі йому довели неприпустимість перекручування змісту розмов.

"На зустрічах в МЗС з українського боку не було жодних сигналів зокрема про те, що "відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід Дружба заблоковано з політичних причин". Предметом були заяви Прем’єр-міністра Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини", – пояснив Тихий.

За його словами, до угорської сторони зокрема було доведено, що Україна готова надати Угорщині допомогу для захисту її об’єктів.

Нагадаємо, 26 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритий лист до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.

Також 25 лютого прем’єр-міністр Угорщини вийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів.