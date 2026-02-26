В МИД опровергли заявления Сийярто о том, что Украина просит "деньги и оружие" за ремонт "Дружбы"

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что венгерскому дипломату в Киеве пообещали возобновить работу нефтепровода "Дружба" в обмен на "деньги и оружие".

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналистам сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Министр иностранных дел Венгрии опубликовал в Facebook видео, где он утверждает, что украинское дипведомство вызвало венгерского представителя на разговор. Во время встречи украинские чиновники якобы дали понять, что в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" они хотят оружие и деньги. Вероятно, он Сийярто имел в виду кредит для Украины на 90 млрд евро от ЕС, принятие которого блокирует Будапешт.

"Они признали, что нет никаких физических или технических причин для того, чтобы не возобновлять транспортировку, есть только политические причины. Они также дали понять, что хотят оружие и деньги в обмен на возобновление транспортировки нефти в Венгрию", – заявил Сийярто.

Спикер МИД Украины заявил, что министр Сийярто распространил ложные тезисы и полностью исказил содержание встречи с временным поверенным Венгрии.

Из-за этого венгерского дипломата еще раз вызвали на беседу. На второй встрече ему доказали недопустимость искажения содержания разговоров.

"На встречах в МИД с украинской стороны не было никаких сигналов, в частности о том, что "возобновление поставок нефти в направлении Венгрии по нефтепроводу Дружба заблокировано по политическим причинам". Предметом были заявления премьер-министра Орбана о потенциальных угрозах критической энергетической инфраструктуре Венгрии", – пояснил Тихий.

По его словам, венгерской стороне, в частности, было доведено, что Украина готова оказать Венгрии помощь для защиты ее объектов.

Напомним, 26 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.

Также 25 февраля премьер-министр Венгрии выступил с заявлениями о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.

Напомним, Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов.