Орбан написав Зеленському різкого листа: "Більше поваги до Угорщини"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан написав відкритого листа до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.

Про це він написав вранці 26 лютого у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Орбан заявив, що протягом чотирьох років Зеленський "не зміг прийняти позицію суверенного уряду Угорщини та угорського народу щодо війни між Росією та Україною".

"Протягом чотирьох років ви працювали над тим, щоб втягнути Угорщину у війну між вашою країною та Росією. Протягом цього часу ви отримали підтримку від Брюсселя та забезпечили собі підтримку угорської опозиції", – написав він.

Також Орбан заявив, що Зеленський, Брюссель та угорська опозиція "координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд".

Окрім цього, він згадав й про нафтопровід "Дружба", який "має критичне значення для енергопостачання Угорщини", а відтак звинуватив Зеленського у "блокуванні" його.

"Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей", – зазначив він.

У "листі" Орбан закликав українського президента "змінити свою антиугорську політику".

"Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати військові дії й не хочемо платити більше за енергоносії", – заявив угорський прем’єр.

У підсумку він закликав Зеленського "негайно відновити" роботу нафтопроводу "Дружба" і "утриматися від будь-яких подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини".

"Більше поваги до Угорщини!", – завершив "листа" Орбан.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів.

У ЄС лунають побоювання, що тиснути на Орбана під час виборчої кампанії може бути небезпечно.

Також 25 лютого прем’єр-міністр Угорщини вийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.