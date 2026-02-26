У Франції розповіли подробиці інциденту з дроном біля свого авіаносця

Генеральне командування Збройних сил Франції розповіло подробиці про інцидент з невідомим дроном, який наблизився до французького атомного авіаносця "Шарль де Голль", пришвартованому в порту Мальме.

Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на командування, інформує "Європейська правда".

За даними французьких військових, у середу, 25 лютого, шведські збройні сили виявили і нейтралізували дрон, який прямував до авіаносця "Шарль де Голль".

Дрон був перехоплений приблизно за 10 кілометрів від порту.

Наразі неможливо з упевненістю підтвердити походження дрона, його наміри, або навіть те, чи був він спрямований на авіаносець, зазначає це джерело.

За інформацією штабу збройних сил, це свідчить про те, що "шведська система безпеки спрацювала бездоганно". Це джерело зазначає, що знешкодження дрона "не порушило роботу авіаносця".

Атомний авіаносець "Шарль де Голль", який перебуває на озброєнні Франції, вже кілька днів пришвартований у шведському місті Мальме в рамках військових навчань НАТО Orion-26.

Повідомляли, що Збройні сили Швеції приглушили безпілотник, який наблизився до авіаносця.

ЗМІ раніше писали, що на тлі інцидентів з російськими дронами, які порушують повітряний простір країн НАТО, в Європі задумались над тим, яку активну відповідь можна дати на гібридні дії РФ.