Во Франции рассказали подробности инцидента с дроном возле своего авианосца

Генеральное командование Вооруженных сил Франции рассказало подробности об инциденте с неизвестным дроном, который приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль", пришвартованному в порту Мальме.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на командование, информирует "Европейская правда".

По данным французских военных, в среду, 25 февраля, шведские вооруженные силы обнаружили и нейтрализовали дрон, который направлялся к авианосцу "Шарль де Голль".

Дрон был перехвачен примерно в 10 километрах от порта.

В настоящее время невозможно с уверенностью подтвердить происхождение дрона, его намерения или даже то, был ли он направлен на авианосец, отмечает этот источник.

По информации штаба вооруженных сил, это свидетельствует о том, что "шведская система безопасности сработала безупречно". Этот источник отмечает, что обезвреживание дрона "не нарушило работу авианосца".

Атомный авианосец "Шарль де Голль", находящийся на вооружении Франции, уже несколько дней пришвартован в шведском городе Мальме в рамках военных учений НАТО Orion-26.

Сообщалось, что Вооруженные силы Швеции подавили беспилотник, который приблизился к авианосцу.

СМИ ранее писали, что на фоне инцидентов с российскими дронами, нарушающими воздушное пространство стран НАТО, в Европе задумались над тем, какой активный ответ можно дать на гибридные действия РФ.