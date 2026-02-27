ЗМІ: у ЄС підозрюють, що в Орбана є додаткова умова для розблокування кредиту Україні

У глави уряду Угорщини Віктора Орбана може бути ще одна умова для того, аби розблокувати надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро.

Про це стало відомо Politico, повідомляє "Європейська правда".

Посадовці ЄС, схоже, починають краще розуміти, що може спонукати Віктора Орбана зняти своє вето щодо кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро для України.

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому в четвер, прем’єр-міністр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу в Україні. Деякі посадовці ЄС сподіваються, що зобов’язання розв’язати питання "Дружби" може розблокувати надання кредиту.

Втім, двоє дипломатів, безпосередньо залучених до обговорень, застерігають, що маневрування Будапешта може бути ширшим. За їхніми словами, Угорщина може й надалі блокувати санкції, доки не буде схвалена її власна заявка на оборонний кредит у розмірі 16 млрд євро – у межах інструменту SAFE.

Дипломати зазначають, що кампанія тиску з боку Будапешта насамперед спрямована на пришвидшення схвалення Єврокомісією запиту SAFE. Припускають, що саме оборонний кредит може стати для Орбана вирішальним аргументом, попри його публічні заяви про нібито змову ЄС з Україною з метою позбавити Угорщину доступу до дешевого російського нафтопостачання.

Між тим, в ЄС у кулуарах продовжують обговорювати альтернативи взаємодії з Орбаном. Зокрема, згадується "маловідома норма", яку, схоже, виявили юридичні служби Ради: стаття 327 Договорів ЄС. У ній зазначено, що держави-члени, які не беруть участі в посиленій співпраці (правовій основі кредиту), "не повинні перешкоджати її реалізації державами-членами, що беруть у ній участь".

Нагадаємо, 26 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритий лист до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.

Також 25 лютого прем’єр-міністр Угорщини вийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.