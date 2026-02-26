ЗМІ: Орбан написав ЄС, що хоче експертної перевірки стану "Дружби"

У середу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до ЄС з проханням про проведення "місії з встановлення фактів" для оцінки збитків, завданих нафтопроводу "Дружба" в Україні, і висловив думку, що це може допомогти розблокувати кредит Євросоюзу для України.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить лист, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Орбан зазначив, що усвідомлює політичні труднощі, спричинені затримкою надання Україні великого кредиту ЄС, та сказав, що його ініціатива "спрямована на сприяння швидкому вирішенню цього питання".

"Угорщина підтримує ідею місії з встановлення фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки стану нафтопроводу "Дружба", – зазначив Орбан у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Цього тижня Угорщина заблокувала нові санкції проти Росії та кредит Україні у відповідь на припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Україна заявляє, що трубопровід ще не відремонтовано після пошкодження внаслідок російських ударів наприкінці січня.

Також Орбан написав відкритий лист до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.

Також 25 лютого прем’єр-міністр Угорщини вийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.

За даними ЗМІ, у ЄС шукають способи надати Віктору Орбану можливість зберегти обличчя напередодні виборів, що дозволило б йому відмовитися від блокування фінансування України.