СМИ: в ЕС подозревают, что у Орбана есть дополнительное условие для разблокирования кредита Украине

У премьера Венгрии Виктора Орбана может быть еще одно условие для того, чтобы разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Об этом стало известно Politico, сообщает "Европейская правда".

Чиновники ЕС, похоже, начинают лучше понимать, что может побудить Виктора Орбана снять свое вето на кредит ЕС в размере 90 млрд евро для Украины.

В письме президенту Европейского совета Антониу Коште, отправленном в четверг, премьер-министр Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад, если ЕС официально оценит ущерб, нанесенный нефтепроводу в Украине. Некоторые чиновники ЕС надеются, что обязательство решить вопрос "Дружбы" может разблокировать предоставление кредита.

Впрочем, двое дипломатов, непосредственно вовлеченных в обсуждения, предупреждают, что маневры Будапешта могут быть более широкими. По их словам, Венгрия может и в дальнейшем блокировать санкции, пока не будет одобрена ее собственная заявка на оборонный кредит в размере 16 млрд евро – в рамках инструмента SAFE.

Дипломаты отмечают, что кампания давления со стороны Будапешта в первую очередь направлена на ускорение одобрения Еврокомиссией запроса SAFE. Предполагают, что именно оборонный кредит может стать для Орбана решающим аргументом, несмотря на его публичные заявления о якобы сговоре ЕС с Украиной с целью лишить Венгрию доступа к дешевым российским поставкам нефти.

Между тем, в ЕС в кулуарах продолжают обсуждать альтернативы взаимодействия с Орбаном. В частности, упоминается "малоизвестная норма", которую, похоже, обнаружили юридические службы Совета: статья 327 Договоров ЕС. В ней указано, что государства-члены, не участвующие в углубленном сотрудничестве (правовой основе кредита), "не должны препятствовать его реализации государствами-членами, участвующими в нем".

Напомним, 26 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.

Также 25 февраля премьер-министр Венгрии выступил с заявлениями о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.