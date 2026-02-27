У Німеччині закликають Мерца розслідувати можливі зв'язки країни з Епштейном

Німецька партія "Зелені" тисне на уряд канцлера Фрідріха Мерца, щоб той розпочав розслідування можливих зв'язків Німеччини зі справою засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

"Зелені" вважають, що розслідування потрібне хоча б для того, аби запевнити населення країни, що можливі зв'язки з Епштейном були повністю розслідувані.

"Дуже дратує, що, поки всі інші країни навколо нас вживають заходів, вимагають роз'яснень і вживають заходів, уряд Німеччини досі залишається в основному байдужим", – заявили члени "Зелених" Ірен Міхаліч і Константін фон Ноц.

Вони впевнені, що уряд "повинен взяти справу у свої руки і зробити все від нього залежне, щоб розслідувати ці справді жахливі злочини – заради жертв, а також заради безпеки нашої країни".

"Якщо залишити пояснення і коментарі іншим, з’являться конспірологічні теорії та наративи. Федеральний уряд повинен нарешті протидіяти таким диким і часом абсурдним спекуляціям рішучими і прозорими діями", – наголосили вони.

Варто зауважити, що нові файли Епштейна свідчать, що той хотів купити німецький приватний банк Sal. Oppenheim у 2009 році.

Нагадаємо, публікація Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила великий скандал також у багатьох країнах Європи – особливо у Норвегії та Британії, де вдарила по репутації у тому числі королівських родин.

Брат короля Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор внаслідок скандалу втратив титул принца і став першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.

