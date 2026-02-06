Нові файли Епштейна свідчать, що той планував купівлю німецького банку

Американський педофіл-фінансист Джеффрі Епштейн хотів купити німецький приватний банк Sal. Oppenheim у 2009 році.

Про це свідчать нові оприлюднені документи, пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

У листі від 2009 року Епштейн заявив, що жодна "розсудлива людина не хотіла б, щоб американський банк втручався в найінтимніші подробиці її бізнесу".

За дослідженням німецьких NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung, цей електронний лист є частиною розмови, в якій Епштейн разом з тодішніми високопосадовцями великого американського банку J.P. Morgan хотів ініціювати поглинання банку Sal. Oppenheim, розташованого в Кельні.

Новий банк мав пропонувати клієнтам найвищий рівень конфіденційності на банківському ринку США. Клієнти мали бути захищені від суворого фінансового нагляду США.

Як свідчать документи, він був готовий заплатити за це пів мільярда доларів. Згідно з документами, на той час він мав намір розмістити свій банк у Люксембурзі, де Sal. Oppenheim вже мав офіс.

Також зазначається, що сам Епштейн був давнім клієнтом J.P. Morgan, а пізніше – Deutsche Bank. Фінансова установа мала сплатити понад $100 млн у минулому, оскільки американські органи влади змогли довести, що вона порушила свої обов'язки щодо належної перевірки.

Зокрема J.P. Morgan також виплатив сотні мільйонів доларів США у вигляді компенсаційних виплат жертвам Епштейна. Зараз банки називають помилкою те, що обслуговували Епштейна як клієнта.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив про створення аналітичної групи, яка займатиметься розслідуванням польських аспектів скандалу в США, пов'язаного з оприлюдненням нової інформації про діяльність фінансиста Джеффрі Епштейна.

Також писали, що Генеральна прокуратура Литви розпочала досудове розслідування інформації щодо можливої торгівлі людьми в країні після оприлюднення нових файлів Епштейна.

Окрім цього, стало відомо, що Всесвітній економічний форум проводить розслідування щодо свого президента та генерального директора Борге Бренде після того, як у нещодавно опублікованих документах стало відомо про його стосунки з Епштейном.

