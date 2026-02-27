В Германии призывают Мерца расследовать возможные связи страны с Эпштейном

Немецкая партия "Зеленые" давит на правительство канцлера Фридриха Мерца, чтобы тот начал расследование возможных связей Германии с делом осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

"Зеленые" считают, что расследование нужно хотя бы для того, чтобы заверить население страны, что возможные связи с Эпштейном были полностью расследованы.

"Очень раздражает, что, пока все другие страны вокруг нас принимают меры, требуют разъяснений и принимают меры, правительство Германии до сих пор остается в основном равнодушным", – заявили члены "Зеленых" Ирен Михалич и Константин фон Ноц.

Они уверены, что правительство "должно взять дело в свои руки и сделать все от него зависящее, чтобы расследовать эти действительно ужасные преступления – ради жертв, а также ради безопасности нашей страны".

"Если оставить объяснения и комментарии другим, появятся конспирологические теории и нарративы. Федеральное правительство должно наконец противодействовать таким диким и порой абсурдным спекуляциям решительными и прозрачными действиями", – подчеркнули они.

Стоит заметить, что новые файлы Эпштейна свидетельствуют, что тот хотел купить немецкий частный банк Sal. Oppenheim в 2009 году.

Напомним, публикация Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна вызвала большой скандал также во многих странах Европы – особенно в Норвегии и Великобритании, где ударила по репутации в том числе королевских семей.

Брат короля Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в результате скандала потерял титул принца и стал первым за 300 лет членом королевской семьи, которого задержали и забрали на допрос.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.