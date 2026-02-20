Брата короля Британії відпустили після 12 годин допиту

Брата короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттена-Віндзора звільнили під слідство після того, як його допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило BBC.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзора після арешту у четвер,19 лютого, 12 годин допитували детективи поліції долини Темзи.

Відомо, що експринцу поки не висунули звинувачень, а розслідування триває.

Журналісти сфотографували Ендрю на задньому сидінні автомобіля після того, як він виїхав з поліцейської дільниці Ейлшема.

Фото: Reuters

Повідомлялося, що 19 лютого брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем. Поліція розглядала звинувачення проти експринца через його зв’язки із засудженим у США за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

Король Британії Чарльз III відреагував на арешт брата, заявивши, що правоохоронці мають підтримку від королівської родини.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.

