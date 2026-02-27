Чому Фіцо різко посилив критику України і що за цим може стояти

Зупинка роботи нафтопроводу "Дружба" призвела до додаткового загострення відносин не лише з Віктором Орбаном, а й зі словацьким урядом на чолі з Робертом Фіцо.

Наразі риторика і дії двох лідерів сусідніх з Україною країн стали майже ідентичними, проте існує один важливий нюанс – на відміну від Орбана у Фіцо немає потреби зараз мобілізовувати свій електорат, бо парламентські вибори у Словаччині мають пройти лише восени наступного року.

Про те, що стоїть за такою радикалізацією Роберта Фіцо і як можуть змінитися українсько-словацькі відносини у найближчій перспективі, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Шляхом Орбана: що стоїть за антиукраїнськими діями Роберта Фіцо. Далі – стислий її виклад.

Чинного словацького прем’єра ніяк не можна віднести до друзів України. Достатньо згадати, що минулого року він був єдиним лідером країни ЄС, який поїхав на парад 9 травня у Москві.

Попри це, до останнього часу Києву вдавалося налагодити більш-менш робочі стосунки із Братиславою. Зокрема, Фіцо не виступав проти вступу України до ЄС (на відміну від Орбана).

Також його уряд не зупинив виконання військових контрактів для України, а також не припиняв надання гуманітарної допомоги. Навіть більше – була відновлена передача техніки для розмінування, яка має стати у пригоді ЗСУ.

Проте зараз від цього конструктиву у відносинах не залишилося ані сліду.

Якщо досі словацький лідер намагався назовні демонструвати готовість до співпраці з Україною, то зараз його позиція майже повністю збігається з курсом Орбана.

Єдиний виняток – рішення Європейської ради про кредит Україні у розмірі 90 млрд євро Орбан блокує самостійно, без допомоги свого словацького союзника.

Одне з поширених пояснень нинішньої зміни позиції Братислави полягає в тому, що команду словацького прем'єр-міністра залишив ледь не останній політик, який розумів важливість українсько-словацької співпраці. А на додачу – до голосу якого Фіцо реально дослухався.

Йдеться про Мирослава Лайчака, колишнього очільника МЗС Словаччини, а в останні роки – радника Фіцо з питань національної безпеки. 31 січня Мирослав Лайчак подав у відставку після оприлюднення файлів Епштейна.

Втім, це пояснення сприйняли далеко не всі.

"Лайчак не мав такого впливу на Фіцо, щоб змусити його змінювати курс. Усі свої рішення Фіцо приймав сам, а тому не варто шукати у відставці Лайчака причини нинішніх скандалів", – неофіційно пояснює один зі словацьких політиків.

А тому нинішній розворот курсу Братислави може мати набагато глибший характер.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, на яких Віктор Орбан може втратити владу. А це, в свою чергу, може ще більше похитнути позиції прем’єра Словаччини Роберта Фіцо.

Угорська державна пропаганда була досить вагомим фактором впливу на словацьких угорців, забезпечивши Фіцо перемогу на попередніх парламентських виборах.

"Виглядає так, що зараз Фіцо та Орбан координують свої дії і разом працюють на перемогу "Фідес" (партії Орбана) на виборах 12 квітня", – припускає аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александр Дулеба.

Крім того, не виключено, що повернення до української теми є частиною плану підготовки до наступних парламентських виборів.

"Є підозра, що нинішній конфлікт через зупинку "Дружби" потрібен Фіцо насамперед для того, щоб пояснити антиукраїнський характер його майбутньої виборчої кампанії. Дуже схоже на те, що Фіцо зайнявся консолідацією словацького суспільства навколо несприйняття прискореного вступу України до ЄС. І на цю тезу він робитиме ставку на наступних виборах", – припускають у словацькій опозиції.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Шляхом Орбана: що стоїть за антиукраїнськими діями Роберта Фіцо.