Почему Фицо резко усилил критику Украины и что за этим может стоять

Остановка работы нефтепровода "Дружба" привела к дополнительному обострению отношений не только с Виктором Орбаном, но и со словацким правительством во главе с Робертом Фицо.

Сейчас риторика и действия двух лидеров соседних с Украиной стран стали почти идентичными, однако существует один важный нюанс – в отличие от Орбана у Фицо нет необходимости сейчас мобилизовывать свой электорат, потому что парламентские выборы в Словакии должны пройти только осенью следующего года.

Действующего словацкого премьера никак нельзя отнести к друзьям Украины. Достаточно вспомнить, что в прошлом году он был единственным лидером страны ЕС, который поехал на парад 9 мая в Москве.

Несмотря на это, до последнего времени Киеву удавалось наладить более-менее рабочие отношения с Братиславой. В частности, Фицо не выступал против вступления Украины в ЕС (в отличие от Орбана).

Также его правительство не остановило выполнение военных контрактов для Украины, а также не прекращало оказание гуманитарной помощи. Более того, была возобновлена передача техники для разминирования, которая должна пригодиться ВСУ.

Однако сейчас от этого конструктива в отношениях не осталось и следа.

Если до сих пор словацкий лидер пытался внешне демонстрировать готовность к сотрудничеству с Украиной, то сейчас его позиция почти полностью совпадает с курсом Орбана.

Единственное исключение – решение Европейского совета о кредите Украине в размере 90 млрд евро Орбан блокирует самостоятельно, без помощи своего словацкого союзника.

Одно из распространенных объяснений нынешнего изменения позиции Братиславы заключается в том, что команду словацкого премьер-министра покинул едва ли не последний политик, который понимал важность украинско-словацкого сотрудничества. А в придачу – к голосу которого Фицо реально прислушивался.

Речь идет о Мирославе Лайчаке, бывшем главе МИД Словакии, а в последние годы – советнике Фицо по вопросам национальной безопасности. 31 января Мирослав Лайчак подал в отставку после обнародования файлов Эпштейна.

Впрочем, это объяснение восприняли далеко не все.

"Лайчак не имел такого влияния на Фицо, чтобы заставить его менять курс. Все свои решения Фицо принимал сам, поэтому не стоит искать в отставке Лайчака причины нынешних скандалов", – неофициально объясняет один из словацких политиков.

Поэтому нынешний разворот курса Братиславы может иметь гораздо более глубокий характер.

12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, на которых Виктор Орбан может потерять власть. А это, в свою очередь, может еще больше пошатнуть позиции премьера Словакии Роберта Фицо.

Венгерская государственная пропаганда была достаточно весомым фактором влияния на словацких венгров, обеспечив Фицо победу на предыдущих парламентских выборах.

"Похоже, что сейчас Фицо и Орбан координируют свои действия и вместе работают на победу "Фидес" (партии Орбана) на выборах 12 апреля", – предполагает аналитик Словацкой ассоциации внешней политики (SFPA) Александр Дулеба.

Кроме того, не исключено, что возвращение к украинской теме является частью плана подготовки к следующим парламентским выборам.

"Есть подозрение, что нынешний конфликт из-за остановки "Дружбы" нужен Фицо прежде всего для того, чтобы объяснить антиукраинский характер его будущей избирательной кампании. Очень похоже на то, что Фицо занялся консолидацией словацкого общества вокруг неприятия ускоренного вступления Украины в ЕС. И на этот тезис он будет делать ставку на следующих выборах", – предполагают в словацкой оппозиции.

