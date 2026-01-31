Радник Фіцо подав у відставку оприлюднення його зв'язку з Епштейном

Радник прем'єр-міністра Словаччини з питань національної безпеки Мирослав Лайчак подав у відставку після оприлюднення його комунікації із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це прем'єр-міністр Роберт Фіцо повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Фіцо оголосив, що приймає відставку Лайчака з посади радника прем'єр-міністра з питань національної безпеки.

Прем'єр-міністр також знову розкритикував ЗМІ у зв'язку з Лайчаком, назвавши їх лицемірними. За його словами, заголовки в ЗМІ "настільки пафосні, ніби йдеться про відставку президента", а не "одного з членів консультативної ради прем'єр-міністра".

"Міро вкотре продемонстрував, що є чудовим дипломатом, і я приймаю його пропозицію про припинення співпраці, хоча ми всі, а не тільки я, втрачаємо неймовірне джерело досвіду в дипломатії та зовнішній політиці", – сказав Фіцо у відео.

Вчора Міністерство юстиції США оприлюднило файли Епштейна. Три мільйони сторінок матеріалів про засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна виявили кілька зв'язків з відомими діячами, серед яких був і тодішній міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак.

Лайчак спочатку заперечив зв'язок порталу 360-tka. Він сказав порталу, що "не розуміє", як його ім'я могло бути підписано під цими повідомленнями. У суботу він відповів TASR, що не може підтвердити автентичність повідомлень, оскільки не пам'ятає їх після значного проміжку часу. Однак у тій же заяві він додав, що розмова була неформальною і легкою, без будь-якого реального змісту.

Лайчак додав, що він безпосередньо поговорить з прем'єр-міністром про ситуацію і запропонує йому піти з посади. "Не тому, що я зробив би щось кримінальне або неетичне, а щоб він не ніс політичних витрат за те, що не пов'язане з його рішеннями", – підсумував Лайчак. Його відставки вимагали не тільки опозиція, а й депутати коаліції.

Нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна, розкривають деталі його "стосунків" із британською елітою, зокрема ймовірно – з братом британського короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбеттен-Віндзором.