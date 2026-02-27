В ЄС обіцяють за кілька місяців подати проєкт нових правил вступу

В Єврокомісії заявили, що проєкт нових правил процесу розширення ЄС буде представлений за кілька місяців.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За її словами, Єврокомісія перебуває на завершальній стадії розробки можливих сценаріїв.

"Завдання зараз чітке: ми повинні переконливо представити, чому певний варіант дій ЄС – кращий за інші", – сказала Кос.

На запитання, скільки часу потрібно Єврокомісії, щоб представити свій проєкт, Кос відповіла, що "йдеться про кілька місяців".

"Поки ми у дискусіях. Адже йдеться про майбутнє Європи", – додала вона.

У цьому контексті єврокомісарка, зокрема, вказала на проблему з одностайністю в ЄС через вето з боку деяких країн.

"Це буває складно – домовитися про одностайність усіх 27 членів ЄС – у тих питаннях, де потрібен консенсус. Тому варто обговорити, як ми будемо голосувати після вступу нових членів. А ще – як фінансувати усі програми. Як працюватиме процес ухвалення рішень. І також треба домовитися з питання цінностей", – наголосила Кос.

Вона також додала, що переглянути правила вступу можливо і без зміни договору ЄС.

"Я згодна, змінити цей договір зараз було б украй складно. Але ми можемо зробити багато і без змін до нього. Є механізми, які ми досі не використовували, але тепер можемо перетворити їх на робочий інструмент", – сказала Кос.

Вона наголосила, що навіть зараз, коли Єврокомісія перебуває у пошуку цих шляхів, рух України до членства в ЄС не зупинився.

"Ми шукаємо, як все це працюватиме у майбутньому. Ми думаємо, що змінити, щоби все це рухалося швидше. Але тим часом технічний процес триває", – резюмувала вона.

У цьому ж інтерв'ю Марта Кос говорила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.

Дивіться інтерв'ю Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або згодом читайте текстову версію на сайті.