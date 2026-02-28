Зміна ЄС через Україну, довіра, війна та шлях до вступу: головне з інтерв'ю єврокомісарки

Марта Кос – єврокомісарка з питань розширення. Але якщо треба описати її роль для людини, не знайомої зі структурою ЄС, то найпростіший і водночас доволі точний опис звучатиме так: "головна у Євросоюзі щодо України".

"Європейська правда" зустрілася з нею ввечері 24 лютого, перед завершенням її візиту до України у річницю повномасштабного вторгнення.

Головна тема розмови очевидна – це ініціатива Єврокомісії про нові правила вступу до ЄС держав-кандидатів. А ще ми поговорили про ті вступні переговори, які вже тривають щодо України; про гальмування реформ; про наслідки подій липня-2025, про можливість вступити до ЄС з окупованими територіями та під час війни.

Рекомендуємо подивитися відеоверсію інтерв’ю, а текстовий варіант – в матеріалі "Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу в ЄС". Велике інтерв'ю єврокомісарки Кос. Далі – основні її тези.

Я пишаюсь можливістю бути вашою комісаркою, бо допомагаю побороти путінську систему, яка хоче підкорити всіх навколо. Також його мета – не дати нікому мати розвинуту економіку та демократію.

Але ви лишаєтеся на правильному шляху. Ви захищаєте європейські цінності. І тому я підтримую Україну на шляху до членства в ЄС.

Ми живемо в реальності, де більше не існує міжнародного порядку, де США, Китай та Росія керуються логікою сфер впливу. Ми уперше стикнулися з тим, що є зовнішні противники розширення ЄС, які хочуть провалу і наших кандидатів (як-от України), і провалу всього Євросоюзу.

Зараз в Євросоюзі діє методологія розширення, створена для світу, якого більше не існує. Ми шукаємо можливість змінити власні правила розширення, так звану методологію, щоб вона відповідала реальним викликам.

Задача Єврокомісії: підготувати варіанти, можливі сценарії дій. Ми – на завершальній стадії цієї розробки.

Проєкт буде десь за кілька місяців.

Ми маємо пропонувати нове. Ми повинні мислити поза рамками – адже часи такі, що рамок більше не існує.

Неможливо жити, як раніше. Діє принцип – "змінюйся або помри!"

Через те, що частина вашої території окупована, що Росія протиправно включила її до своєї конституції – ваш вступ ускладнений. Але у Євросоюзу є великий простір для гнучкості, і ми можемо знайти робочі рішення навіть для найскладніших викликів.

Ми вважаємо, що ви маєте стати членом Європейського Союзу.

Я не можу говорити про дату вступу України в ЄС. Хоча я вважаю, що це має відбутися якнайшвидше після виконання Україною критеріїв.

З Україною ми запустили так званий "фронтлоудинг". Його ідея у тому, що нам не потрібен прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, щоб сказати вам, якими є вимоги для вступу в ЄС. І вам теж не потрібен Орбан для цього.

А тепер ви маєте виконати домашнє завдання.

Окрім визначених критеріїв, Україна має виконати план реформ у сфері антикорупції та верховенства права, що відомий за назвою "10 пунктів Качки-Кос" – щоб відновити довіру після атаки на антикорупційні органи в липні 2025 року. Більшість з цих 10 пунктів стосуються боротьби з корупцією. Україна зобов'язалася виконати все це протягом року.

Повернути довіру непросто, але є те, що відновлює мою віру в Україну. Це – українське суспільство. Ось це мене заспокоює. Бо я знаю, що в Україні громадянське суспільство дійсно відіграє важливу роль.Це – таке суспільство, яке я хочу бачити у кожній країні-кандидатці. Ви готові боротися.

Я вважаю, що серед кандидатів на вступ в ЄС є чотири лідери – це Чорногорія, Албанія, Україна і Молдова. І як ви знаєте, Чорногорія та Албанія поки що – набагато далі, ніж ви. Але хоча поки ви відстаєте – не хвилюйтеся, відставання можна надолужити.

Мене непокоїть те, що зараз через ситуацію у Верховній Раді все може уповільнитися.

Але ми з вами – я і уся моя команда, і так само з вами президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Україна – моя держава-кандидат – має бути готовою стати членом ЄС.

А ще я підкреслю, що Україна вже зараз дуже сильно змінила нас, Євросоюз.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі "Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу в ЄС". Велике інтерв'ю єврокомісарки Кос.