Изменение ЕС из-за Украины, война и путь к вступлению: главное из интервью еврокомиссара Кос

Марта Кос – еврокомиссар по вопросам расширения. Но если нужно описать ее роль для человека, не знакомого со структурой ЕС, то самое простое и в то же время довольно точное описание будет звучать так: "главная в Евросоюзе по Украине".

"Европейская правда" встретилась с ней вечером 24 февраля, перед завершением ее визита в Украину в годовщину полномасштабного вторжения.

Главная тема разговора очевидна – это инициатива Еврокомиссии о новых правилах вступления в ЕС государств-кандидатов. А еще мы поговорили о тех вступительных переговорах, которые уже ведутся в отношении Украины; о торможении реформ; о последствиях событий июля 2025 года, о возможности вступить в ЕС с оккупированными территориями и во время войны.

Я горжусь возможностью быть вашим комиссаром, потому что помогаю победить путинскую систему, которая хочет подчинить всех вокруг. Также его цель – не дать никому иметь развитую экономику и демократию.

Но вы остаетесь на правильном пути. Вы защищаете европейские ценности. И поэтому я поддерживаю Украину на пути к членству в ЕС.

Мы живем в реальности, где больше не существует международного порядка, где США, Китай и Россия руководствуются логикой сфер влияния. Мы впервые столкнулись с тем, что есть внешние противники расширения ЕС, которые хотят провала и наших кандидатов (таких как Украина), и провала всего Евросоюза.

Сейчас в Евросоюзе действует методология расширения, созданная для мира, которого больше не существует. Мы ищем возможность изменить собственные правила расширения, так называемую методологию, чтобы она соответствовала реальным вызовам.

Задача Еврокомиссии: подготовить варианты, возможные сценарии действий. Мы – на завершающей стадии этой разработки.

Проект будет где-то через несколько месяцев.

Мы должны предлагать новое. Мы должны мыслить вне рамок – ведь времена такие, что рамок больше не существует.

Невозможно жить, как раньше. Действует принцип – "меняйся или умри!"

Из-за того, что часть вашей территории оккупирована, что Россия противоправно включила ее в свою конституцию – ваше вступление затруднено. Но у Евросоюза есть большое пространство для гибкости, и мы можем найти рабочие решения даже для самых сложных вызовов.

Мы считаем, что вы должны стать членом Европейского Союза.

Я не могу говорить о дате вступления Украины в ЕС. Хотя я считаю, что это должно произойти как можно скорее после выполнения Украиной критериев.

С Украиной мы запустили так называемый "фронтлоудинг". Его идея в том, что нам не нужен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы сказать вам, каковы требования для вступления в ЕС. И вам тоже не нужен Орбан для этого.

А теперь вы должны выполнить домашнее задание.

Кроме определенных критериев, Украина должна выполнить план реформ в сфере антикоррупции и верховенства права, известный под названием "10 пунктов Качки-Кос", чтобы восстановить доверие после атаки на антикоррупционные органы в июле 2025 года. Большинство из этих 10 пунктов касаются борьбы с коррупцией. Украина обязалась выполнить все это в течение года.

Вернуть доверие непросто, но есть то, что восстанавливает мою веру в Украину. Это – украинское общество. Вот это меня успокаивает. Потому что я знаю, что в Украине гражданское общество действительно играет важную роль. Это – такое общество, которое я хочу видеть в каждой стране-кандидате. Вы готовы бороться.

Я считаю, что среди кандидатов на вступление в ЕС есть четыре лидера – это Черногория, Албания, Украина и Молдова. И как вы знаете, Черногория и Албания пока что – намного дальше, чем вы. Но пока вы отстаете – не волнуйтесь, отставание можно наверстать.

Меня беспокоит то, что сейчас из-за ситуации в Верховной Раде все может замедлиться.

Но мы с вами – я и вся моя команда, и также с вами президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Украина – моя страна-кандидат – должна быть готова стать членом ЕС.

А еще я подчеркну, что Украина уже сейчас очень сильно изменила нас, Евросоюз.

