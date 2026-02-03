Трамп заявив про "хороші новини" щодо України та розповів про домовленість з Путіним

Президент США Дональд Трамп анонсував "хороші новини" щодо припинення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Президент США сказав, що справи щодо Росії та України "йдуть добре".

"Ми врегулювали вісім воєн, і я думаю, що ми добре справляємося з Україною та Росією. Вперше я кажу, що, знаєте, я думаю, що, можливо, у нас будуть хороші новини", – заявив американський лідер.

Також Трамп розповів про свій дзвінок правителю Росії Владіміру Путіну, під час якого президент США попросив його не обстрілювати українські міста протягом тижня.

Глава Білого дому заявив, що сказав Путіну про хвилю холодної погоди в Україні.

"Я зателефонував президенту Путіну, і він погодився…А Україна дуже холодна країна, там набагато холодніше, ніж у нас, там холодніше, ніж, як кажуть, в середньому в Канаді або ще холодніше, а на додачу до цього, у них величезна холодна хвиля", – розповів Трамп.

За словами президента США, Путін дав згоду припинити ракетні атаки на "тиждень".

"І я запитав його, чи не міг би він на тиждень припинити обстріл, щоб ракети не летіли на Київ чи інші міста, і він погодився це зробити, тож це вже щось", – додав він.

Нагадаємо, 29 січня Трамп заявив, що отримав від Путіна згоду не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня – не уточнюючи, з якого часу мав початися відлік.

У Кремлі заявили, що нібито йдеться про термін до 1 лютого.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по українській енергетиці між Києвом та Москвою немає, проте розмови про це тривають, зокрема і в Абу-Дабі; він також підкреслив, що Україна діятиме дзеркально до дій РФ.