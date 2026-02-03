Трамп заявил о "хороших новостях" по Украине и рассказал о договоренности с Путиным

Президент США Дональд Трамп анонсировал "хорошие новости" о прекращении войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Президент США сказал, что дела в отношении России и Украины "идут хорошо".

"Мы урегулировали восемь войн, и я думаю, что мы хорошо справляемся с Украиной и Россией. Впервые я говорю, что, знаете, я думаю, что, возможно, у нас будут хорошие новости", – заявил американский лидер.

Также Трамп рассказал о своем звонке правителю России Владимиру Путину, во время которого президент США попросил его не обстреливать украинские города в течение недели.

Глава Белого дома заявил, что сказал Путину о волне холодной погоды в Украине.

"Я позвонил президенту Путину, и он согласился... А Украина очень холодная страна, там намного холоднее, чем у нас, там холоднее, чем, как говорят, в среднем в Канаде или еще холоднее, а в дополнение к этому, у них огромная холодная волна", – рассказал Трамп.

По словам президента США, Путин дал согласие прекратить ракетные атаки на "неделю".

"И я спросил его, не мог бы он на неделю прекратить обстрел, чтобы ракеты не летели на Киев или другие города, и он согласился это сделать, так что это уже что-то", – добавил он.

Напомним, 29 января Трамп заявил, что получил от Путина согласие не бить по Киеву "и другим городам" в течение недели – не уточняя, с какого момента должен был начаться отсчет.

В Кремле заявили, что якобы речь идет о сроке до 1 февраля.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых договоренностей о прекращении российских ударов по украинской энергетике между Киевом и Москвой нет, однако разговоры об этом продолжаются, в том числе и в Абу-Даби; он также подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально по отношению к действиям РФ.