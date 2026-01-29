Трамп стверджує, що отримав від Путіна згоду не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня
Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив правителя Росії поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" протягом тижня з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив під час засідання з членами адміністрації, що транслювалося у прямому ефірі.
"Я особисто попросив президента Путіна не бити по Києву та інших містах протягом тижня, під час цього надзвичайного…. Це не просто холод, це екстремальний холод", – сказав Трамп.
"Я особисто попросив президента Путіна не бити по Києву та різних містах протягом тижня – і він погодився", – повторив він.
Трамп не уточнив, чи мали вони з Путіним телефонну розмову, чи їхня комунікація відбувалась в іншій формі.
Також він не уточнив, коли це відбулося і коли мав початися відлік "тижня".
Як відомо, з п’ятниці в Україні почнеться нова хвиля суворих морозів, на півночі температури можуть сягати майже -30°C, тоді як у сотнях будинків Києва досі не вдалось відновити опалення після останніх ударів і ситуація в енергетиці загалом залишається складною.
Єврокомісія у четвер оголосила про 145 мільйонів євро екстреної допомоги Україні на тлі посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі у розпал зими.
У неділю 1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною.
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".