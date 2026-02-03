В Польше взяли под стражу сотрудника Минобороны: подозревают в шпионаже

В Польше взяли под стражу давнего сотрудника Министерства обороны, которого подозревают в шпионаже в интересах России; задержание состоялось в стенах ведомства.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Подозреваемый в работе на российскую разведку занимал в польском Министерстве обороны должность среднего уровня в Департаменте оборонной стратегии и планирования.

Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Zatrzymany podejrzewany jest o współpracę z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która… pic.twitter.com/n3J9h4bKtj – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 3, 2026

Журналисты сначала неофициально узнали о задержании. Мужчину взяли под стражу прямо в стенах ведомства вскоре после того, как он пришел на работу около 8 утра, ничего не подозревая. После того его эскортировали из здания и забрали на допрос в Окружную прокуратуру Варшавы.

"Службы следили за действиями этого человека в течение многих месяцев. Его действия были тщательно задокументированы и исследованы, поэтому собранные доказательства – очень сильные", – отметил анонимный собеседник в комментарии изданию.

"Подобных операций за последние годы не было. Задержание вероятного шпиона в такой чувствительной структуре, как Министерство обороны, следует считать несомненным и большим успехом нашей контрразведки", – добавил он.

Позже в течение утра задержание подтвердил представитель Минобороны Януш Сеймей.

"Могу лишь подтвердить, что давний сотрудник одного из департаментов задержан и что дело связано с деятельностью, осуществляемой военной контрразведкой", – сказал он.

В опубликованном впоследствии официальном коммюнике Минобороны предоставили почти ту же информацию – о задержании в стенах ведомства давнего сотрудника Минобороны, которого обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой.

"Делом занимается Служба военной контрразведки, которая сотрудничала с Департаментом по военным делам Национальной прокуратуры и военной полицией при задержании. Продолжаются процессуальные действия", – добавили в заявлении.

Также 3 февраля стало известно, что в Польше приговорили к 3,5 годам заключения гражданина из пограничного Грубешува за сбор информации для российской разведки – в частности, о мерах безопасности в стратегическом аэропорту Жешува.

Недавно Польша объявила в розыск бывшего военного, который действовал в пользу России.