У Польщі чоловіка засудили за шпигунство для РФ, зокрема щодо стратегічного аеропорту Жешува

У Польщі визнали винним та засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува за роботу на російську розвідку.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За висновками слідства, 50-річний Павел К. з Грубешува – містечка під кордоном з Україною – захотів працювати на російську військову розвідку та збирати корисну для них інформацію.

Серед його завдань був збір даних про безпеку в аеропорту "Жешув-Ясьонка", який є ключовим логістичним хабом для підтримки України та міжнародних поїздок українців в умовах війни. Ці дані потенційно могли бути використані і для планування замаху на перших осіб України.

Також чоловік висловлював готовність до участі у диверсійній групі та підрозділі Головного управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації

Окружний суд Замостя визнав чоловіка винним за висунутими звинуваченнями та засудив до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нещодавно Польща оголосила в розшук колишнього військового, який діяв на користь Росії.

20 січня в окружному суді в польському Сосновецьку розпочався процес над громадянами Росії, яких звинувачують у шпигунстві.