Польща оголосила в розшук колишнього військового, який діяв на користь Росії

У Польщі видали ордер на арешт колишнього солдата Збройних сил Польщі за звинуваченням, зокрема, в участі в діяльності російської розвідки шляхом поширення дезінформації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Представниця Окружної прокуратури в Кракові Олівія Божек-Міхалець повідомила в четвер, що йдеться про розслідування, доручене Агентству внутрішньої безпеки "проти встановленого колишнього військовослужбовця Збройних сил Республіки Польща, який наразі, ймовірно, перебуває на території Російської Федерації".

У рамках розслідування, яке проводиться під наглядом 8-го відділу з військових справ окружної прокуратури Кракова, прокурор виніс колишньому військовослужбовцю постанову про пред'явлення звинувачень у скоєнні злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу, яка стосується шпигунства.

Конкретно йдеться, як повідомила Божек-Міхалець, про участь у діяльності іноземної розвідки – Російської Федерації та діяльність на її користь шляхом поширення дезінформації, зокрема за допомогою інтернет-сервісу TikTok, використовуючи медіапрофіль "PolaknaDonbasie".

Колишній солдат, серед іншого, поширював неправдиву та оманливу інформацію з метою "спричинити серйозні порушення в системі Республіки Польща".

Друге звинувачення стосується вступу на службу в іноземну армію. Божек-Міхалець додала, що на прохання прокуратури Окружний суд в Кракові вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту, а в зв'язку з тим, що підозрюваний переховується, було видано ордер на його арешт.

Нагадаємо, у грудні прокуратура Польщі повідомила про ідентифікацію та висунення звинувачень громадянину Росії, підозрюваному в керівництві організованою злочинною групою в 2023 році і діях на користь російської розвідки.

20 січня в окружному суді в польському Сосновецьку розпочався процес над громадянами Російської Федерації Ігорем та Іриною Р. – пара звинувачується у шпигунстві.