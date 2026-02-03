Сікорський про масовані атаки РФ на Україну: ось і всі обіцянки Путіна Трампу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував масовані російські атаки на Україну, в тому числі на її енергетичну інфраструктуру в умовах сильних морозів.

Про це польський міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський додав до своєї публікації допис глави української дипломатії Андрія Сибіги, в якому той зазначив, що удари Росії по Україні в ніч на 3 лютого при температурі нижче −20 градусів є геноцидними атаками, спрямованими проти українського народу.

"Ось і все, що стосується обіцянки Владіміра Путіна, даної президенту США Дональду Трампу", – прокоментував глава МЗС Польщі.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що нічна комбінована атака Росії проти України вкотре підтверджує, що у Москві не налаштовані на реальні мирні переговори.