Сибіга після нічної атаки РФ: "Путіну байдуже і на переговори, і на обіцянки Трампу"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав нічну комбіновану атаку РФ у суворі морози промовистим доказом того, що Росія продовжує робити те, що хоче, попри будь-які домовленості.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Cибіга розповів, що вночі 3 лютого Росія завдала ударів 450 безпілотниками і понад 60 крилатими ракетами, а також балістикою, передусім по енергетичній інфраструктурі; постраждали також житлові будинки.

"Путін дочекався посилення морозів і накопичив дрони й ракети, щоб продовжувати геноцидальні удари проти українського народу. Ані очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ані його обіцянки США не стримали його від терору проти звичайних людей посеред найсуворішої зими. Ми маємо справу з терористами, яких потрібно змушувати зупинитися", – наголосив глава МЗС України.

Він продовжив, що партнери мають інструменти впливу і їх потрібно використовувати.

"Посилюйте українську ППО та стійкість енергетики. Посилюйте тиск на Москву. Позбавляйте воєнну машину РФ доходів від продажу енергоресурсів та доступу до технологій. Ізолюйте російський режим. Зупиняйте та конфіскуйте нелегальні російські нафтові танкери", – закликав Сибіга.

"Путіна слід позбавити ілюзій, що він зможе чогось досягти своїми бомбардуваннями, терором та агресією", – додав він.

Також Сибіга розповів про пакети енергетичної допомоги від партнерів та волонтерів, які вже надійшли в Україну.

Нагадаємо, 29 січня Трамп заявив, що отримав від Путіна згоду не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня – не уточнюючи, з якого часу мав початися відлік.

У Кремлі заявили, що нібито йдеться про термін до 1 лютого.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по українській енергетиці між Києвом та Москвою немає, проте розмови про це тривають. Він також підкреслив, що Україна діятиме дзеркально до дій РФ.

Ввечері у понеділок Зеленський сказав, що Росія поки не б’є по енергетичній інфраструктурі та назвав це ознакою того, що США можуть впливати на ситуацію.