Сикорский о массированных атаках РФ на Украину: вот и все обещания Путина Трампу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал массированные российские атаки на Украину, в том числе на ее энергетическую инфраструктуру в условиях сильных морозов.

Об этом польский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сикорский добавил к своей публикации сообщение главы украинской дипломатии Андрея Сибиги, в котором тот отметил, что удар России по Украине в ночь на 3 февраля при температуре ниже −20 градусов является геноцидными атаками, направленными против украинского народа.

"Вот и все, что касается обещания Владимира Путина, данного президенту США Дональду Трампу", – прокомментировал глава МИД Польши.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что ночная комбинированная атака России против Украины в очередной раз подтверждает, что в Москве не настроены на реальные мирные переговоры.