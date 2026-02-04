Україна у березні почне отримувати СПГ зі США – через термінал у Греції

У березні 2026 року Україна почне отримувати перші поставки скрапленого природного газу (СПГ) зі США транзитом через Балкани, Румунію та Молдову.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Об’єднана грецька компанія Atlantic – SEE LNG Trade S.A. повідомила про першу угоду, що передбачає постачання американського СПГ в Україну з березня 2026 року.

Газ буде прибувати до грецького СПГ-термінала Ревітусса. Його постачання українському "Нафтогазу" відбуватиметься через трубопровід, що проходить через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову.

"Нафтогаз" і ATLANTIC-SEE підписали відповідну угоду у листопаді 2025 року.

У посольстві США в Україні привітали новини та зазначили, що це "взаємовигідна співпраця для України та Америки, що проголошує новий маршрут для заміщення російського газу у Європі та демонструє, як американський бізнес підтримує енергетичну безпеку України".

Сама Греція минулого року погодилася з 2030 року імпортувати 700 млн кубометрів на рік американського СПГ.

У Єврокомісії вважають, що рішення ЄС щодо заміни російських енергоносіїв американськими, зокрема за рахунок збільшення придбання скрапленого газу зі США, не призведе до залежності ЄС від Сполучених Штатів.

