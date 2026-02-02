У ЄС кажуть, що заміщення російського газу американським не призведе до залежності

Рішення Європейського Союзу щодо заміни російських енергоносіїв американськими, зокрема за рахунок збільшення придбання скрапленого газу зі США, не призведе до залежності ЄС від Сполучених Штатів.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", повідомила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

ЄС не боїться, що збільшення імпорту американського газу призведе до залежності від США.

"Імпорт більшої кількості енергоносіїв зі Сполучених Штатів є частиною нашої стратегії поетапної відмови від імпорту енергоносіїв із Росії, законодавство щодо якої буквально набуває чинності завтра", – заявила Ітконен.

Вона розповіла, що ЄС робить це, "диверсифікуючи джерела енергії та розподіляючи ризики".

"З 2022 року, коли Росія розпочала війну в Україні, США стали важливим джерелом імпорту газу до Європейського Союзу. І є одна річ, яку я хочу дуже чітко пояснити: імпорт ЄС із США, американський СПГ, не можна порівнювати з довоєнною залежністю, яку ми мали від Росії", – наголосила речниця.

Вона нагадала, що до початку війни Росія постачала близько 45% від усього імпорту газу в ЄС.

"Це здійснювалося через спеціальні трубопроводи, які контролювалися і належали одній державній компанії, що підлягала урядовому контролю. По-друге, Росія часто і неодноразово використовувала енергоносії як зброю протягом останніх десятиліть. По-третє, на відміну від трубопровідного газу, СПГ є глобальним і ліквідним ринком, він пропонує більше варіантів диверсифікації для Європейського Союзу", – пояснила Анна-Кайса.

"Таким чином, це робить нашу залежність від СПГ набагато більш керованою порівняно з нашою залежністю від імпорту трубопровідного газу… Наш імпорт із США, СПГ, який ми купуємо у США, не можна порівнювати із ситуацією, в якій ми були до 2022 року", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 лютого стає чинною відмова ЄС від російського газу у 2027 році, перші контракти скасують з 25 квітня 2026-го.

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Раніше Словаччина заявила, що слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.

Більше читайте у статті: Без шансів для російського газу: чому ЄС вже не повернеться до енергетичної співпраці з РФ.